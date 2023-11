Extra produkcióval lépett színpadra a szombat esti Dancing with the Starsban a Játékszín tánckara, azaz Molnár Andrea, Liptai Claudia, Kolovratnik Krisztián és Csonka András a Hölgyválasz című színdarab egyik jelenetével – számolt be róla az origo.hu.

A produkció után Stohl András és Lékai-Kiss Ramóna pár szót váltott a művészekkel, de Liptai Claudia átvette a szót, és megdöbbentő kérdéssel fordult Ördög Nórához, aki a zsűriben foglalt helyet.

Lékai-Kiss Ramóna kérdése indította el a lavinát, aki megkérdezte Liptai Claudiától, hogy lehetséges-e, hogy jövőre versenyzőként térjen vissza a műsorba, mivel remekül táncol. A színésznő először elviccelődte a kérdést, madjd átvette a szót és váratlanul Ördög Nórához fordult.

Egyébként, Nóri! Szerintem már négy éve ülsz a popódon, hát gyere táncolni velem jövőre itt a Dancingbe, van ilyen formáció is!

- hangzott a kérés Liptai Claudiától, majd Ördög Nóra nagyon lelkesen válaszolt a kihívásra.

Micsoda ötlet! Egyébként simán, én veled bevállalnám. És egyébként én is ezt akartam mondani, hogy ezek után nem menekülsz!

- vágott vissza Ördög Nóra, akit lehet, hogy a következő évadban már a táncparketten, és nem a zsűriszékben láthatnak viszont majd a nézők.