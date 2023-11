Névjegy Máté Bence 1985. február 26-án született Szegeden. 2010-ben Londonban, a Marvel of Ants, vagyis Árnyjáték című képével elnyerte a természetfotózás Oscar-díjának tartott, Az év természetfotósa 2010 címet. A világverseny históriájának legeredményesebb résztvevője, ifjúsági kategóriában is győzött. Nemzetközi hírnevet különleges kivitelezésű féligáteresztő tükrös lesek tervezésével is szerzett magának.