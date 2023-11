Az állatvédők ki vannak bukva

Kiderült: Hajnalka hosszú évek óta egy állatmenhelyet vezet, az ügy kirobbanása után pedig több állatvédő szervezet képviselője is nyilvánosan elhatárolódott az asszonytól, sokan támadják a gyilkossági ügy miatt, szerintük nincs helye az állatvédelemben. Hajnalka és a férje is értesültek róla, hogy támadják őket, és annyit elmondtak, nem értik, hogy most miért kezdeményezik egyesek, hogy elvegyék tőlük az állatokat. Jelenleg is ott tartózkodnak, mi több ott is élnek a gyermekeikkel. Emiatt is aggódnak: félnek, hogy a gyerekeket bántani fogják az iskolában a társaik, egyelőre nem tudják, hogyan védhetnék meg ettől őket.