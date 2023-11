16 évvel ezelőtt Farkas Lászlót szörnyű tragédia érte, ugyanis ráesett egy kétmázsás vascső, ami miatt mellkastól lefelé teljesen lebénult. Mindez egy rettenetes munkahelyi baleset következménye.

Amikor rám esett a cső, azonnal tudtam, hogy nagyon nagy a baj, hiszen nem volt fájdalmam, de mozogni sem tudtam

— emlékezik vissza László a szörnyű tragédiára, ami teljesen megváltoztatta az életét. Az akkor 33 éves férfinak eltört az egyik csigolyája és elszakadt a gerincvelője. László elmondása szerint csupán néhány milliméteren múlt az élete. Azonnal kórházba szállították és életmentő műtétet hajtottak végre rajta. – írja a Ripost.

A fejem is elég csúnyán beszakadt, összezúzta a cső a koponyámat, van is rajta azóta egy lyuk

— meséli a férfi, aki bár kés alá feküdhetett volna, hogy eltüntesse a fájdalmas emléket, ám rájött, hogy nem zavarja annyira. László balesete a 33. születésnapja utáni nap történt, amikor már épp azt fontolgatta, hogy lassan ideje megkomolyodni és családot alapítani. Balesete után fél évig járt rehabilitációra, ahol azt is megtanították neki, hogyan kell boldogulni a kerekesszékkel.

Mivel egy panel ötödik emeletén laktam, visszaköltöztem a szüleimhez, és csak később tudtam egy saját házat venni, ahol új életet kezdtem, mozgássérültként

— mesélte László, aki egy mozgássérült egyesületnél dolgozik mint szociális segítő.

László hű társa Zéti, aki mozgássérült segítő kutya Fotó: olvasói

Forrás: ripost.hu

A Ripost szerint a kerekesszékes férfi úgy érzi, most találta meg igazán az élete értelmét. László az elmúlt években sorstársainak, betegeknek és rászorulóknak segít, nagyjából harminc kampányt tud már maga mögött.

Egy kupakgyűjtéssel kezdődött az egész, ám mára már rengeteg licitet, gyűjtést indítottam és fordítottam rászorulókra

— meséli a jövőre 50 éves László, aki még a születésnapjára is pénzt kér, hogy azt beteg gyerekek kezelésére vagy egy kórház megajándékozására költse. László úgy érzi a kerekesszék egyáltalán nem nehezíti meg a párkeresést, ám jelenleg egyedülálló. Szeretett kutyája nemrég hunyt el, így csak annak meggyászolása után döntött úgy, hogy segítő kutyát választ magának.

Zétivel kölcsönösen egymásba szerettünk első látásra. Ő abban tud segíteni, hogy fel tud venni a földről tárgyakat, kinyitja és becsukja az ajtót utánam, de ha kell, egy üzletben a fizetésnél is a segítségemre van

— sorolja László Zéti képességeit.

László hobbija az utazás és a sport Fotó: olvasói

Forrás: ripost.hu

Zéti két éve van Lászlóval, ugyanis korábban egy kerekesszékes lányé volt, aki a covid alatt hunyt el. László sosem süllyedt mély depresszióba helyzete miatt és ezt a családnak és a barátoknak köszönheti.

Mindig próbáltuk a legjobbat kihozni a helyzetemből és ebben a szüleim és a barátaim is nagyon támogattak. Adtam magamnak időt arra, hogy feldolgozzam

— mesélte László, aki hálás azért, hogy rengeteg ember bízik benne, így képes segíteni másokon. Legutóbb Lackónak gyűjtött, aki egy 11 éves középsúlyos értelmi fogyatékos, mozgássérült kisfiú.

Lackónak egy használt aktív székre gyűjtöttünk, mert előtte egy hatalmas babakocsiban tudták csak ide-oda vinni. Látni kellett volna azt a hatalmas boldogságot az arcán, amikor kipróbálta

— áradozik László, aki azt is elárulta, hogy Lackó teljesen kinyílt, amióta megkapta a széket. A kis Lackónak több pénz jött össze, mint amennyibe egy használt aktív szék kerül, így egy speciális biciklit is vesznek neki, ami további örömöket biztosít számára. Szívesebben jár iskolába, könnyebben barátkozik és sokkal többet kommunikál.

Azt kell, hogy mondjam, ez a baleset sokkal többet adott, mint amennyit elvett

— fogalmazza meg zárásként a meglepő gondolatot a filantróp férfi, aki edzőterembe jár, szeret utazni és tagja egy kerekesszékes rögbicsapatnak. László teljesen önálló, hiszen autója is úgy van kialakítva, hogy képes vezetni, ráadásul a kerekesszék is könnyen ki és becsukható, amit gond nélkül be tud pakolni az autóba.