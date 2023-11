Mindig is az-az ember voltam, aki az idealizált férfi, aki felépíti a házát, csak én nem így tekintek erre. Ez egy hosszas alkotási folyamat és erre szükségem is van. Az alkotás az én megmentőm. Folyamatosan kell valamit teremtsek, mert enélkül elsüllyedek. Egy év múlva már teljesen be akarom lakni a házat, de már most érzem, hogy azután sem fogok tudni megállni