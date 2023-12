Patkós Attila Szeged igazi sztárja volt. Az egyik legnépszerűbb rádiósként sikerlistás műsorokat vezetett, s messze földön híresek voltak a vele meghirdetett bulik és a szilveszteri óévbúcsúztatók is. Aztán Attila egyszer csak eltűnt Szegedről, hogy aztán váratlanul felbukkanjon New Yorkban – számolt be róla a Vujity Tvrtko Youtube csatornáján.

Patkós Attila 47 évesen kezdett új életet. Mesél döntése hátteréről és beenged minket a Kiss Péter Sizare barátjával közösen vezetett nagy sikerű műsorának, az amerikai M.Ó.K.A. podcastnak a kulisszái mögé is. Tanulságos beszélgetés ez, álmokról, vágyakról, nehézségekről és újrakezdésről!