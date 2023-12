Lassan közeledik az év vége, már mindenki lázasan készülődik az ünnepekre. A vásárlás, a lakás csinosítása és az év végi hajrá a munkahelyen, ez tölti ki ilyenkor a mindennapokat. A Bors megkérdezte Szegedi Erikát, Magyarország és Európa főboszorkányát, mit olvas ki a csillagokból és a kártyából, mit tartogat még az év hátralévő része.

Szegedi Erika a kártyalapokban is látja, hogy mit tartogat a jövő. Fotó:Bors

A főboszorkány azt mondja, számára a jövő nyitott könyv, csak tudni kell olvasni a sorok között.

Az év hátralévő napjai már nem tartogatnak nagy meglepetéseket. A lapok szerint nyugodtan fognak telni az év hátralévő napjai, így mindenki kicsit fellélegezhet. Az egészségre viszont nagy figyelmet kell fordítani, mert a frontok miatt az időseket és a frontra érzékenyeket különösen veszélyezteti az év végi szélsőséges időjárás és a hatalmas hőingadozás. Hosszú idő után először ismét fehér karácsonyra lehet számítani az ország jelentős részén

- legalábbis így látja Erika, viszont mindez csak Magyarországra vonatkozik. Európában nagy problémák várhatók, amiknek a migráció az okozója. Ez különösen sok fejfájásra ad okot Németországban, Franciaországban, Belgiumban és Svédországban.

A legszerencsésebb csillagjegy az év hátra lévő részében a Bak, a Rák, a Skorpió és az Oroszlán. Számukra egy nagyon pozitív időszak veszi kezdetét, ami még a jövő évben is folytatódik. A sors most minden fronton felkarolja őket, legyen szó a szerelmi életükről vagy a karrierükről. Nagyon sikeresek lesznek mindenben. Nekik érdemes most megragadniuk a kínálkozó alkalmakat, mert amit most elérnek, az hosszú távra szól.

Viszont a Halaknak, az Ikreknek és a Szüzeknek érdemes nagyon odafigyelniük a dolgaikra. Nem érdemes most sem vállalkozásba belevágniuk, sem pedig új kapcsolatba lépniük, mert bármit is tesznek, jó eséllyel kudarcra van ítélve. Számukra most a nyugalom és a megfontoltság a helyes út.

A Kosnak és a Mérlegnek a saját háza táján kell rendet raknia az év végén. Ha azt szeretnék, hogy a jövőben siker koronázza az útjukat, akkor most inkább a régi dolgokba kell energiát fektetniük, nem pedig újat kezdeményezni, legyen szó munkáról vagy éppen szerelemről.