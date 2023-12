Szeged. Jövő június 6-7-8-án az Újszegedi Partfürdőn ismét érkezik az ország legnagyobb időutazása, a Deja Vu Fesztivál. Magyarország legnagyobb retro fesztiválján jövőre minden eddiginél nagyobb sztárparádé várja azokat, akik újra átélnék az 1990-es és 2000-es évek legnagyobb bulijainak hangulatát. Az első 9 világsztár nevét már be is jelentették, akik biztosan ott lesznek a színpadon Szegeden. Jön a 2Unlimited, az Alcazar, az ATC, a Cascada, DJ Antoine, Edward Maya, Haddaway, az O-Zone és a Rednex is. A névsor természetesen még nem teljes, további világsztárok csatlakoznak még az amúgy is már illusztris társasághoz. A bérletek már kaphatóak a www.dejavufesztival.hu oldalon, illetve a Deja Vu Appban.