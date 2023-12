Laura 8 nappal a verseny előtt, családjával együtt utazott ki Malajziába.

Az első naptól rengeteg programunk volt: fotózásokra, szponzorlátogatásokra mentünk, sőt még egy Rotary rendezvényen is részt vettünk. Kora reggeltől késő estig be volt táblázva a napunk, még a szálloda medencéjét sem tudtam kipróbálni

– mesélte. És bár úgy tűnhetett, hogy ezek a különprogramok csak a verseny kísérőeseményei, hamar kiderült, hogy ezeken is figyelték őket.

A sofőrünk például, aki az első napokban szállított bennünket, az egyik zsűritag volt. Persze ezt csak utólag tudtuk meg

– mosolygott.

A döntőt december 12-én tartották. A lányok 3 tour-ban mutatták meg magukat: egy nemzeti ruhában, egy Victoria Secret fantáziaöltözetben és nagyestélyiben. Ez utóbbi ruhája, illetve a héten viselt darabok elsősorban saját ruhatárából származtak. Nemzeti ruháját Váradi Eszter készítette, a hozzá való fejdíszt Gajdácsné Gombos Erika. A fehérneműs szettjének uszályát és tüll szárnyait Maróti Erika és Váradi Eszter alkotta meg, ez egyébként különdíjas ruha lett.

Volt egy talent forduló is, ahol én énekeltem és táncoltam. Az utolsó kör után választották ki a legjobb 5 versenyzőt, akiknek kérdéseket is feltettek. Nekem a példaképemről kellett beszélnem

– mondta lapunknak Laura, akit egyébként a verseny során mindenki Little Princessnek hívott fiatal kora miatt.

Fotó: Karnok Csaba

A hercegnőből aztán a döntő végén királynő lett, hiszen a szegedi diáklány fejére került a tavaly elmaradt verseny koronája, vagyis megkapta a 2022-es Miss World Noble Queen címet. Az idén megkoronázott két szépség közül tehát ő lett az egyik, és ezzel két éven keresztül képviseli is a nemzetközi versenysorozatot.

Laurának ez volt élete harmadik szépségversenye. A Miss Hungary nemzeti szépségversenyen és a World Top Model Hungary 2023-as első nemzeti döntőjén is dobogós lett, a legszebbnek járó címet azonban most, a legrangosabb versenyen sikerült először elnyernie.

Fotó: Karnok Csaba

Pedig nem is a szépségiparban tervezte eredetileg a jövőjét: a színészet érdekli elsősorban. De mint fogalmazott, most, hogy úgy tűnik, ebben is sikeres tud lenni, mindenképpen ki szeretné használni az itt adódó lehetőségeket is, így boldog, hogy már most vannak felkérései különböző fotózásokra. Most azonban elsősorban az érettségi vizsgára koncentrál, illetve hogy felvételt nyerjen a Színház- és Filmművészeti Egyetemre. A következő hónapokban ez lesz a fókuszban.