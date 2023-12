Karikó Katalin, akit a média előszeretettel emleget a vakcina anyjaként, számtalan szakmai és egyéb elismerésben részesült felbecsülhetetlen értékű tudományos kutatómunkája eredményeiért. 15-nél is több egyetem avatta díszdoktorrá, többek között a Szegedi Tudományegyetem, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem, a Yale, a Harvard és a Princeton Egyetem. Az „amerikai Nobel-díj” (Lasker Award) és az „ázsiai Nobel-díj” (Tang Prize) után 2023-ban a hivatalos Nobel-díjat is neki ítélték. A magyar biokémikus világszerte 130-nál is több nemzetközi díjat és kitüntetést vehetett át.