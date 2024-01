– Az eddigi tapasztalataim arra tanítottak meg, hogy nem számít, ha senki sem hisz benned addig, amíg te hiszel magadban. Ha tényleg akarod, el fogod érni: az Univerzum mindig szerelembe esik egy makacs szívvel

– mondja dalai hangulatát is megidézve a 25 esztendős, makói születésű Almádi Ariana. Ezt a nevet persze nem használja, és azok sem ismerik, akik kedvelik a dalait; művészneve Ariana Celaeno. Szerzeményei ma már komoly, százezres, olykor milliós hallgatottságot érnek el a zenemegosztó oldalakon.

Ariana 5 esztendővel ezelőtt, 20 évesen gondolta úgy, hogy hátat fordít eddigi életének és szerencsét próbál külföldön. Az éneklés már akkor a szenvedélye volt, és céljául azt tűzte ki, hogy csak ezzel kelljen foglalkoznia. Egyszer járt ugyan énektanárnál, saját bevallása szerint azonban autodidakta módon szerezte tudását. Megjegyzi: egykori bartókos diákként azért sokat énekelt iskolás korában, és karaokézni is szeretett. Első szerzeményeit egyébként kezdetleges módon, egy fejhallgatós mikrofonnal rögzítette.

Dániai élete nehezen indult – időnként laknia sem volt hol. Sorsa azt követően fordult jóra, hogy egy ezzel foglalkozó honlapon felajánlotta az énekhangját. Ebből eleinte szűkösen élt meg, ma már viszont annyi megbízást kap, hogy bevételeiből még egy házi stúdióra is futotta. Maga írja az angol nyelvű szöveget és a zenét – az utóbbit egy producer adja a stúdiófelvételhez, de Ariana elképzelései alapján. Dalai általában sötét hangulatúak, érzelmek és traumák adják az ihletet hozzájuk.

Hagyományos lemezt kiadni nem tervez, a formátum felett szerinte is eljárt az idő. Élő koncertre is hívták, erre azonban még nem áll készen. – Ehhez több önbizalomra lenne szükségem – vallja meg. Azt sem titkolja, ebben szerepet játszik az is, hogy mentális problémákkal küzd. Most az éneklés mellett egy gyermekeknek szóló mesekönyvet is ír, amely magyarul „Pillangókék” címen lát majd napvilágot.