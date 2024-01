A szüleimnek is nagyon sokat köszönhetek, mert mindig, mindenben támogattak! 2001-ben jött a robbanás, az első lemez, a Nem vagyok tökéletes dalunkkal, aminek a klipje is nagyot szólt. Majd jött a Szólj már, ami még nagyobbat szólt, vagy a Vágyom rád. Egyik pillanatról a másikra ismertek, népszerűek lettünk. Sose felejtem el, amikor a Zöld Pardonban észrevettük, hogy az emberek ismerik a dalainkat… Beindult a gépezet, mindenki otthagyta a civil munkáját, én is leszereltem a rendőrségtől. Minden nap próbáltunk, hétvégén koncerteztünk, csodaszép időszak kezdődött, kinyílt a világ. Rengeteg elismerést kaptunk, Arany Zsiráf, Bravo , Popcorn, Arany nyíl, eMeRTon, Coca-cola, Év felfedezettje, mégis mindig a közönség által odaítélt díjak a legkedvesebbek. Egyre nagyobb volt a hírverés körülöttünk, de évek kellettek hozzá, míg meg is tudtunk élni belőle. Végigjártuk a szamárlétrát, egymás után jöttek ki a lemezeink, ez így ment töretlenül tíz évig, akkor vált ki Gabszi, kiesett úgymond a kocsi egyik kereke. Aztán még egy, amikor Sidi átment a Tankcsapdába. Ott volt egy törés, de nem csüggedtünk. Csak tudatosan visszavonultunk kicsit.