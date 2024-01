Szívmelengető üzenet keringett az interneten tavaly áprilisban. Egy férfi Észak-Újpesten írt egy szerelmes levelet szíve választottjának, ám nem a ma megszokott udvarlással, a közösségi médián keresztül. Az egyik kerületi villamosmegállóban tűzte ki nyomtatott üzenetét. A régi vágású férfi ráadásul egy Disney-mese karakter, Aladdin karakterét öltötte magára.

Aladdinként üzent szerelmének a férfi / Fotó: Facebook

"Kedves Jázmin, ha te a Metropolitan Egyetem marketing szakos diákja voltál, 25 éves vagy, és emellé 166 centiméter, csodálatos barna hajad, és szemed van, akkor ez az üzenet neked szól. Július 22-én, amikor születésnapodat fogod ünnepelni, szeretnénk mi is, hogy Aladdin lehessen a te meglepetésed. Ha pedig már te is legalább annyira kíváncsi vagy rá, mint mi, hogy ki lehet a te mesehősöd, akkor egy telefonszámot is találhatsz a neked szánt üzenet szövegében az újpesti Bőrfestő utcai villamosmegálló üvegén" – írta akkor férfi.

"Én voltam Aladdin"

A titokzatos férfi üzenete bejárta az internetet, azóta találgatták az emberek, ki lehet Jázmin hódolója. A férfi úgy döntött, a Metropolon felfedi kilétét.

Társkeresőn ismertem meg Jázmint két éve, és azóta is beszélgetünk ott. Mindennap ráírunk egymásra. Szeretném, ha találkozna velem személyesen is a nagyvilág előtt is, bizonyítsam szerelmem felé, ezért bemutatkozom. Takács Norbert vagyok, én voltam Aladdin

– vallotta be büszkén a 32 éves férfi.

"Ő az életem párja"

Norbi vállalkozóként dolgozik, ráadásul nem is Budapesten, hanem Pusztazámoron él. Csak Jázmin kedvéért jött a fővárosba akkor áprilisban, hogy üzenjen neki. A férfi szerint szerelmük inkább távkapcsolat, ezen akart az akkori és mostani üzenetével is változtatni. "Szeretne velem találkozni, és mondja, hogy majd eljön az ideje, de szintet akarok lépni a kapcsolatunkban. Egyszer már volt egy ilyen távkapcsolatom, de vége lett. Nem akarom, hogy újra ez legyen, ezért találkozni akarok vele most már. Ő az életem párja, úgy érzem a társam" – árulta el Norbi.

Takács Norbert két éve beszélget Jázminnal. Azt mondja, ő a szíve választottja / Fotó: Takács Norbert

"Szegedig futok a szívéért!"

Norbi szerint már összekovácsolódott az élete Jázminnal, jól ismeri őt. Amikor Aladdinként üzent neki, tudta, hogy Jázmin érteni fogja. "Az én igazi nevem eleve tudta a társkeresőről. Egyszer beszélgettünk filmekről, mesékről és szóba jött az Aladdin története, és innen jött a célzás az üzenetben. Tudtam, hogy érteni fogja, így is lett" – árulta el a szerelmes férfi.

Norbi reméli, azzal, hogy a nyilvánosság elé is állt, bizonyította a nő előtt a szerelmét. "Ha nem így van, akkor újabb próbát is kiállok értünk. Szegeden született, ezért ha akarja, Budapestről Szegedig lefutok a szívéért. Várjon meg ott a pályaudvaron, vagy ahol megbeszéljük. Megteszem, ha akarja!" – esküdött meg a férfi.

Beszéltünk az álmokról, amiket az életben megvalósítanánk és azt szeretném, hogy együtt valósítsuk meg. Mivel szeretnél filmekben szerepelni, én megírtam életünk történetét a szívemben és szeretnék veled találkozni

– zárta szavait Norbi.