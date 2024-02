Csupa örömteli változások álltak be az ásotthalmi Zörgő János életében – írta meg a borsonline. Nem csak a szakmai karrierje alakul jól, hanem a magánélete is. Tavaly nyáron kérte meg szerelme kezét, és hamarosan családdá alakulnak, ugyanis február végén érkezik első közös gyermekük. Gőzerővel készülnek az érkezésére, János nemrég fejezte be a babaszoba kifestését. Bár most a baba érkezése a legfontosabb, az esküvőt is szervezik.