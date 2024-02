Először készített a Forbes Magazin listát azokról a selfmade nőkről, akik mertek nagyot álmodni és kockáztatni, így lettek sikeresek. Selfmade-nek nevezzük azt, aki nulláról jutott el odáig, hogy ma már sikeres, teljesítményének alapja az erőfeszítés. Ahogy a magazin fogalmaz, volt egy ötlete, üzleti terve és átlagon felüli elszántsága, ezzel pedig a maga területén valami újat teremtett, saját nevéből pedig márkát. A magazin címlapján öt hölgyet emelnek ki a lista 33 tagja közül, akikről egész oldalas cikket is közölnek. Közülük kettőnek is van Csongrád-Csanád vármegyei érintettsége.

Varga Esztert a Cápák Között című műsorból ismerheti a nagyközönség. A csaknem tízmilliárdos mérlegfőösszegű Pannon Hitel Zrt. társtulajdonosa, aki akkreditált nemzetközi coach is, szatymazi származású, ezt büszkén emlegeti is a médiában. Mint mesélte, édesapja mindig azt mondogatta, amikor a barátaival való időtöltés helyett az önellátó családi gazdálkodásban kellett betakarítani vagy lekvárt főzni kellett segítenie, hogy ha nem akarja ezt csinálni, tanuljon. Végül jogász lett summa cum laude diplomával, de egy véletlennek köszönhetően végül a bankszakmába került. Azt is kitanulta, 30 évesen banki részlegvezető volt, majd vállalkozásba kezdett. Két sikeres, piacvezető céget épített már fel, amiket később felvásároltak.

Szabados Ági egyetemista éveit töltötte Szegeden. Itt kezdte tévés pályafutását, amely az RTL Híradóban teljesedett ki. A Nincs Időm Olvasni Kihívást 2016-ban indította, amelynek már 80 ezer követője van, majd a Covid közepén nyitott egy kis budai könyvesboltot is, amit további kettő követett, az egyik Szegeden. Az azóta könyvkiadással is foglalkozó cége 3 év alatt 300 millió forintos árbevételűre nőtt.

Mellettük további 31 sikeres őt is felsorol a kiadvány – többek között a divatiparban, vendéglátásban, üzleti szférában és médiában tevékenykedők is vannak közöttük.