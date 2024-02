A BYD autók ráadásul a tesztek tanulsága szerint nem is igényelnek túl nagy kompromisszumot, vagyis nem feltétlenül helytálló ilyen végletet emlegetni vele kapcsolatban. Bár áruk valóban milliókkal kedvezőbb a hasonló kategóriás elektromos autókétól, töréstesztben, kényelmi funkciókban és felszereltségben is hozzák az elvárt szintet. Három modell érkezik be első körben hazánkba ebből a márkából. A Seal nevű négyajtós limuzin legolcsóbb kivitele 18,1 millió forintba kerül, az az Atto 3, 13,9 millió forinttól indul, a legolcsóbb modell, Dolphin alapváltozata pedig kicsit kevesebb, mint 11 millió forintba.