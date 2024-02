Pásztor Anna, aki korábban fesztivált is alapított vármegyénkben Hello Ugar néven Ópusztaszer mellett, hatalmas hiteleiről vallott. Azt állította, az építkezése miatt már három éve nem evett egy jót. Az Anna and the Barbies énekesnője úgy érzi, hogy a szerencse elpártolt mellőle az anyagiakat illetően.

Az a helyzet, hogy amikor felkészültünk erre az egész dologra, tudtuk, hogy jóval túl fogunk menni a büdzsén. De arra nem gondoltunk, hogy Jézustól is kölcsön kell majd kérnünk. Eladtunk mindent, ami volt. Örököltem, azt is eladtuk. Volt egy picike kis albi, azt is eladtuk. Felvettünk kölcsönt mindennemű forrásból. Az az érdekes, hogy három éve minden pénzünket betoljuk az építkezésbe, nem csinálunk semmit, nem megyünk sehova, nem eszünk semmi atom finomat, és valahogy ezt az erőfeszítést odafenn díjazzák, mert mindig valahonnét megérkezik a pénz. Igaz, hogy az unokáim is fizetni fogják a hiteleimet, de valahogy bent leszünk!

– szúrta ki az Index az énekesnő gondolatait, amelyeket vlogjában tett közzé.