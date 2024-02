A világhírű olasz slide gitárossal, Roberto Lutival indul közös miniturnéra a harminc éve Magyarországon élő gitáros-énekes, Ripoff Raskolnikov és zenekara. A koncertsorozat február 7-től 14-ig tart. A produkció látható és hallható lesz Szegeden, méghozzá február 14-én az IH Rendezvényközpontban. A szervezők az MTI-vel azt közölték, hogy Roberto Luti New Orleansban, utcazenélés közben találkozott a Playing for Change mozgalom vezéralakjával, Mark Johnsonnal, és az azóta meghatározó jótékonysági szervezetté nőtt All Stars produkció oszlopos tagja lett. Az Ausztriában született Ripoff Raskolnikov (eredeti neve Ludwig Knoglinger) tiszteletbeli magyarként a hazai bluesos, folkos, americana stílusú dalszerző-előadó színtér egyik központi figurája. Dalai az emberi érzelmek teljes spektrumát felölelik, Ripoff egyedi hangvételben szól szerelemről, szenvedélyről, veszteségről, a mindennapok nehézségeiről, a szépre való törekvésről és az élet minél teljesebb megéléséről.