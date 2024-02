Ez a négyes nagyon kedves a szívemnek, hiszen Mókuson kívül két olyan kiváló zenésszel működhetünk együtt, akiket nagyra értékelek. Pálhegyi Máté, a nemzetközi vonalon is komolyan elismert, egyébként Bécsben élő fuvolista, Lisztes Jenő pedig a világhírnév felé is kacsingató, sokat foglalkoztatott cimbalomművész, Hans Zimmer híres filmzeneszerző is számos alkalommal hívta a zenekarába, a Carnegie Halltól kezdve a világ legnagyobb koncerttermeinek az állandó fellépője. Jenővel egyébként még Fekete Bori és Novák Péter József Attila-műsorában is közreműködünk. Ezzel a négyesfogattal csak egyszer, Veszprémben adtunk nagy sikerű koncertet. Az egész quartet Mókusra épül, az általa életre keltett zenei gondolatokra, de kimagasló szerep jut a többieknek is