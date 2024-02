Nagyon komoly, intellektuális közönség volt, akik komolyan vették a darab humorát. Bevallom, a végére jobban elfáradtam, mint a betegségem előtt, de tudja, ez amolyan nagyon jóleső fáradtság. Szeretem ezt a szerepet, ezt a darabot. Képzelje, lassan világrekord lesz, 24 éve játszuk, játszom, igaz először a Covid miatt két évig nem, majd tavaly a betegségem miatt nem volt műsoron. Ezért is nagyon kellett koncentrálnom, nem akartam cserben hagyni sem a kollégákat, sem a nézőket, pedig bele sem néztem a szövegkönyvbe, ami mellesleg nem is volt a kezdetektől. De annyira enyém ez a szerep, hogy úgy látszik, nincs is rá szükség!