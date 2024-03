Remegő hanggal jelentkezett be Ördög Nóra: támadás történt az Ázsia Expressz szállodájában, számolt be a Bors. Az Ázsia Expressz műsorvezetője kisvideójában mutatta meg bázisukat, egy luxusszállodát a a Fülöp-szigeteken. Közben azonban – ahogyan a mórahalmi születésű celeb fogalmazott –horrorisztikus eset történt. Egy hatalmas kígyó ugyanis megtámadta a szállodát: sziszegve kúszott be, és elszabadult a vendégek között. Ezután bebújt egy asztal alá, majd a terítő alatt felmászott az asztalra. A kígyót végül szakszerűen eltávolították, így mindenki fellélegezhetett, a magyarok pedig – a nagy ijedtségre – pálinkázásba kezdtek.