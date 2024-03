Molnár Tibort rövidebb ideje ismerjük, mint az alteregóját, a „másik énjét”, a személyisége sötétebb karakterét. Igen, Trap Kapitány az, aki először bemutatkozott a Tha Shudras zenekar frontembere, vagy inkább „frontűrlényeként”. A 2014-es tehetségkutató időszakban nem is tudhattuk, ki is rejtőzik a zöld maskara alatt, mígnem Tibor számos formációban és produkcióban meg nem mutatta valódi arcát. A sors különös fintora, hogy a szerző, előadó számára éppen az űrbéli karaktere, illetve különleges szájdobos képessége lett az ellenség, már ami az egészségét illeti.

Molnár Tibor kiírta magából a múlt árnyait. (Fotó: Jakab Anita)

A zenész szervezetét ugyanis olyannyira igénybe vette a nem mindennapi hangképzési technika folyamatos használata, hogy szívbetegséget diagnosztizáltak nála. Mindez nem sokkal azelőtt történt, hogy Molnár Tibor részt vett a 2023-as Sztárban Sztárban, így az előadó igyekezett megmutatni, hogy nem „csak” beatbox-ban, de az éneklésben is tud maradandót alkotni. Trap Kapitány mostanában újra nagyobb hangsúllyal van jelen az énekes életében. Olyannyira, hogy március 29-én jelenik meg a Spotifyon a legújabb lemeze, amelynek terápiás célja és hatása is van Tibor számára. A dalokat ugyanis az az út ihlette, amelyen az előadó és a banda járt, és ami bizony jóval több buktatót rejtett, mint azt bárki gondolná.

„Nem merik bevállalni a lemezt...”

– Az utóbbi, hosszabb időszakot amolyan elvonulásban töltöttem. Éppen elég jelet kaptam az univerzumtól ahhoz, hogy figyelni kezdjek a szavára és megpróbáljam megtalálni és kiírni magamból a válaszokat, vagy legalábbis hangosan feltenni a kérdéseket.

– kezdte a Borsnak Molnár Tibor, aki ezután egy szinte már sci-fibe illő mesébe kezdett, ami azóta tart, hogy az eszét tudja. A Trap Kapitány és a Tha Shudras frontembere évtizedek óta harcol a technikával és ez egy cseppet sem túlzás. Rá ugyanis nagyon igaz Murphy törvényének alaptézise: Ami elromolhat, az el is romlik…

– Kezdeném visszafelé haladva az időben, hiszen az említett DUHOS LP című lemez születése is maga az őrület volt. A dalok írása közben már jelezte a korábbi kiadóm, hogy egyszerűen nem merik bevállalni a lemez körüli teendőket. Ennek az az oka, hogy minden korábbi alkalommal, olyan technikai anomáliák jelentkeztek, melyekre senki nem volt felkészülve, mert a lehetetlen határát súrolták. Sőt, helyenként át is lépték azt. Én persze tudtam, miről beszélnek, hiszen ez az egész életemet végigkísérte. Gyerekként még azt gondolták mások, hogy „hülye” vagyok, de ahogy haladt előre a technikai fejlődés, egyre több, valódi szakember áll széttárt karokkal, ha én kérek segítséget. Nem is kezdenék bele a felsorolásba, mert itt ülhetünk reggelig, de szakmai körökben ez már szinte legendaszámba megy a szakmában és a baráti, ismerősi körömben – mesélte Molnár Tibor, aki megértette a kiadó aggályait, de a lemezről nem mondott le.

Nem véletlen, hogy Trap Kapitány keze a szívébe hatol... (Fotó: Molnár Tibor)

Igyekezett kiírni magából az átélt traumákat

– Nos, most egy másik utat választottam a kiadás tekintetében. Így jött a Spotify, ahol szintén minden megtörtént, ami nem történhetett volna meg. Végül már egy „kinti megoldóemberhez” került a feltöltés körül kialakult problémahalmaz. Kijelentette, hogy sem ő, sem a kollégái nem tapasztaltak hasonló zűrzavart más előadó kapcsán, sehol a világon – nevetett a kapitány, aki egyébként kobold és megtanulta derűvel kezelni az egyébként hihetetlenül bosszantó pechsorozatot. Ezt és természetesen a szívbetegsége okozta traumát igyekezett kiírni magából Szegeden, ahová eleinte csak visszavonult, majd oda is költözött.

Válaszkeresésként kezdtem írni a dalokat, de most, hogy készen van, inkább elfogadásként tekintek a lelki folyamatokra, amik közben uraltak engem. Valójában fizikálisan is érzem a befektetett munka eredményét, mert egy ideje már nem jelentkeznek a tünetek, amelyek korábban mindennaposak voltak. Azt gondolom, sikerült elérnem, hogy már nem húzom fel magam a fent említett őrült technikai káoszon, ami kísér és emiatt egy csomó stresszfaktor kikerült az életemből – magyarázta Molnár Tibor, akinek persze beugrott még egy furcsaság, ami a napokban történt vele.

– Kicsit beteg voltam és a doki felírt nekem valami gyógyszert. Elmentem a patikába, ahol közölték velem, hogy nem hogy a felhőben nincs fent recept a nevemre, de a fiókom sem létezik. Hogy meglepett -e? Kicsit sem… Annyira nem, hogy DUHOS LP lemezcím is ezt az anomáliát tükrözi. Jó ideje kezdődött ugyanis az a tendencia, hogy az én telefonjaimmal nem lehet ékezetes betűt írni. Ez nem vicc! Számos felvételt küldtem már a barátaimnak arról, mi történik, ha ezzel próbálkozom. Kis túlzással, olyankor feltöröm a Fehér Ház, vagy a NASA rendszerét – tette hozzá Trap Kapitány, aki a lemez elkészülte után egy verset is írt a technika ördögéhez fűződő, elátkozott viszonyáról.