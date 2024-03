Komoly befektetéssel zárult vasárnap este a Cápák Között című üzleti showműsor. A szegedi SunCity BBQ képviseletében Nagy Iván állt a pénzügyi szakemberek elé azzal a céllal, hogy BBQ fűszereihez 5 év múlva bárki hozzájuthasson, aki akar. A szegedi vállalkozó 2013 óta foglalkozik ezzel a hússütési technológiával, 2017-ben nemzetközi versenyt nyert király kategóriában. Mivel 20 évig fűszergyártó cégnél dolgozott, megvolt a szakértelme, hogy BBQ fűszereket kezdjen készíteni – termékeivel mostanra piacvezetővé vált. A tavaly 60 millió forintos nettó árbevételű cégébe jött társért: 10 millió forintos befektetésért 10 százalék részesedést ajánlott.

Nagy Iván természetesen BBQ ételeket is vitt a cápáknak, amik osztatlan sikert arattak, Albert és Petya is elmondta, életükben nem ettek még ilyen finomat. Az üzletben is többen láttak fantáziát, Moldován András a pitch utáni első mondatával már ajánlatot adott: 20 százalékos üzletrészt kért befektetéséért. Eszter és Albert is szívesen beszállt volna a vállalkozásba ugyanezekkel a feltételekkel, mindketten azonban azt javasolták, hogy Andrást válassza, mert ő ért a legjobban ehhez a területhez. A szegedi vállalkozó végül elfogadta Moldován András ajánlatát, amelyhez 20 millió forint kamatmentes kölcsön lehívásának lehetőségét is megkapta. Az együttműködés pedig már láthatóan meg is kezdődött, elindult ugyanis a SunCity BBQ webshopja.