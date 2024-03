A Dal című műsor több mint tíz éve mozgatórugója a hazai könnyűzenei életnek. A műsorban új előadók, zenekarok mutatkozhatnak be dalukkal, a fellépőket új oldalukról ismerheti meg a közönség, a dalválasztó emellett új zenei formációkat hív életre. Szombaton tartották a tehetségkutató utolsó válogatóját, amit a Duna csatorna közvetített élőben. A fellépők között volt egy szegedi énekesnő is, Szalma Annamária a Százszor is című számmal szeretett volna bejutni az elődöntőbe.

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Szalma Annamária számára nem volt ismeretlen ez a verseny: 2018-ban egy akusztikus duóval szerepelt, 2016-ban és 2021-ben pedig vokálozott. Idén először fordult elő viszont az, hogy szólóénekesként mutathatta meg magát.

Nagyon izgultam, mert a zene és az ének is élőben ment, 3 percem volt arra, hogy bizonyítsak a zsűrinek

– mesélte élményeit lapunknak.

A Százszor is egyébként Telek Attilával közös szerzeményük. A zsűri azt mondta róla, különleges a dal és Annamária énekhangja is, összességében minimalista popdal hatását keltette a produkció. Éppen ezért viszont hiányolták belőle a „megvadulást”. A dal végül nem került be a továbbjutók közé, a szegedi énekesnő azonban így is büszke, hogy több száz jelölt közül a legjobb 40-be került szerzeménye. Mint mondta, folytatja a dalszerzést, áprilisban érkezik az újjal, és bízik benne, hogy egyre többet lehet majd hallani róla zenei berkekben.