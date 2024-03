Csaknem 20 különböző kiállító részvételével rendezik meg május 9-én a Szálkában a Rossmann drogérialánc és a népszerű, szépségápolási termékek értékeléseinek platformot adó Krémmánia közös Beauty Expóját. A rendezvény a tavalyi nagysikerű budapesti előzménye után most először látogat vidéki nagyvárosba. A kiállítók standjai között megtalálhatók lesznek a legmeghatározóbb nemzetközi és hazai szépségápolási márkák, illetve bemutatkozik a beauty szcénába az utóbbi években sikeres vállalkozóként, saját márkával belépő két hazai híreség is. Ők személyesen is jelen lesznek a rendezvényen, így a mórahalmi születésű Ördög Nóra mellett a világhírű magyar topmodell, a jelenleg a Next Top Model Hungary című műsor zsűrijeként is látható Axente Vanessa is Szegedre jön. A rendezvény hírét kiemelt érdeklődés fogadta: az előregisztráció 1 nap alatt elérte a 800 fős maximumot, vagyis már most teltházas.