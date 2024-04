Nem lesz olyan ajtó, amin ne kopogtatna be az első önálló dalukhoz készült klippel, illetve a stúdióban rögzített hanganyaggal a vásárhelyi Crash5 zenekar. Legalábbis ezt nyilatkozta sokaknak a korábbi Végletek zenekarból ismerős Török László basszusgitáros. Mint lapunknak elmondta, a távolságok lerövidültek, a 20-30 évvel ezelőttihez képest ma lényegesen több lehetőséggel élhetnek. Márpedig valóban mindent megtesz azért, hogy ne csupán várják, teremtsék a sikert maguk körül.

Go with the flow

Még tavaly év végén vonultak stúdióba Szegeden, ahol olyan országosan ismert zenekarok hanganyagát is gondozó szakemberekkel dolgozhattak, mint a Fish!, a 30Y, a Bagossy Brothers Company, vagy a Margaret Island. Majd idén februárban néhány nap alatt, egy vásárhelyi származású operatőrrel leforgatták a Hajnaldal videoklipjét.

Saját élményéből merítve írta meg első saját számuk szövegét Török László basszusgitáros, a zene már a megszokott közös munkájukkal született. A dalban szereplő fiatal lány a zene révén talál rá önmagára, ami erőt ad neki a megküzdéshez a rohanó világgal.

A klipet készítő Fekete Gergő szerint éppen ennek képi ábrázolása volt a legnehezebb feladat.

A lány belső világának megjelenítésére építettük fel a történetet; azt a flow élményt, ahogyan a zene révén fejben képes egy másik helyre kerülni, távol a hétköznapi nehézségektől. Képben megjeleníteni az ember lelkében zajló érzéseket nehéz, ám igazán kreatív

– nyilatkozta lapunknak.

(Szín)harmóniában a tramtrain-el

A szabadúszó operatőrként évek óta Budapesten dolgozó fiatal szakember azt mondta, erősen kötődik a vásárhelyi vidékhez, korábban is forgatott itt országos produkciókkal. A Hajnaldalhoz készített klipről úgy gondolja, hogy nem hibátlan, de remek anyag született. A költségvetéshez mérten igyekeztek figyelni az apró részletekre is. – A szerelvény uralkodó színei miatt a tramtrain-en forgatni, illetve megtalálni a képi anyag színharmóniáját például igazi kihívás volt. Hasonlóan ahhoz, hogy februárban külső helyszínen a szöveg tavaszias hangulatát megidézzük. Ám mindannyian egy emberként akartuk ezt az anyagot, szerintem ez érződik a végeredményen – mondta Fekete Gergő.

A Crash5 A hódmezővásárhelyi Crash5 zenekar egyfajta „supergroup”, hiszen a tagok korábban olyan legendás csapatokban játszottak, mint az Interrock, a Traubi Rock Band, a Pop Filter, a Robin Hód és a Végletek. A 2019-ben alakult banda néhány tagcsere után 2021 óta a jelenlegi felállással zenél: Hecskó Viktória, Lázár Sándor, Karsai János, Fischer Sándor és Török László. A főként hard-rock feldolgozásokat játszó banda tavaly nyáron egy vásárhelyi koncerten mutatta meg közönségének első saját szerzeményét, a Hajnaldalt, amihez részben egy tramtrain szerelvényen forgattak klipet.

Sajátos dinamika

Zeneelméleti szempontból a Hajnaldal egy olyan olaszos sláger, amelynek stílusára jellemző, hogy az akkordok sajátos használatától lüktet a zene. – Ez észrevétlenül teremti meg a zeneszám izgalmas, rockos atmoszféráját is – tette hozzá Török László. Ezt a dinamikát igyekezett a klipben visszaadni Fekete Gergő, aki rendezőként és vágóként is jegyzi az anyagot.