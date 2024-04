Idén 100 éves a Sándorfalvi Ipartestület, a jubileum alkalmából pedig a helyi lakosságot és a környező településeken élőket is ünneplésre hívják május 4-én. A programon főzőverseny, kirakodóvásár és zenei fellépők is lesznek. Jön Nagy Feró is: a 8 óra munka című sláger előadója a Sándorfalvi Kastélykertben ad koncertet. A rendezvényen mellette előadóként köszöntik majd a helyi Budai Sándor Citerazenekart, a Suhancok Néptáncegyüttest, a Kiss Mátyás Néptáncegyesületet, Dóka Attilát és Kovács Sárát, az estét pedig DJ Matesz zárja. A Sándorfalvi Piactéren főzőversenyt szerveznek, kirakodóvásáron lehet majd nézelődni és szakmai kiállítók standjait is meg lehet tekinteni. A jubileum alkalmából egy múzeumi tárlatot is berendeznek a Kastélyban Iparos Kiállítás címmel, amely amellett, hogy az ipartestület 100 éves múltjából is mutat be részleteket, Hoffmann László országos hírű épületgépész szakmához kapcsolódó régiségeit is tartalmazza. A műtárgyak egyenesen egy budapesti kiállításról érkeznek majd Sándorfalvára.