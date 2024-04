Mint azt sokan jól tudják, már egy ideje gőzerővel folyik a TV2 egyik sikerműsorának, az Ázsia Expressz legújabb évadának a forgatása, amely egyúttal azzal is jár, hogy a műsor házigazdájának, Ördög Nórának el kellett hagynia a családját.

Ez különlét pedig nagyon megviseli Nánásiékat, amelynek most a műsorvezető férje hangot is adott egy szívszorító hozzászólásban az Instagramon. A történet azzal kezdődött, hogy Nóri megosztott magáról két fotót is, amelyen az Ázsia Expressz forgatásán látható, méghozzá gyönyörű ruhában.