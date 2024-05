Emlékeznek még a 2008-as Megasztárban szereplő szegedi énekesre? Bár Lakatos Krisztiánt általános iskolás kora óta ismerhették a szegediek, hiszen már 14 évesen zenélt, országos hírnévre 18 évesen tett szert, ekkor tűnt fel ugyanis a TV2 zenei tehetségkutatójában. Ott végül a 3. helyen végzett Király Viktor és Fekete Dávid mögött. Azóta több mint 15 év telt el, és bár Krisztián a fővárosba költözött, élete továbbra is a zenéről szól, és persze időközben családot is alapított. Párjával, a szentesi származású Beatrix-szal 14 éve ismerkedtek meg, alig egy hónapja pedig szülőkké váltak, április közepén ugyanis megszületett kislányuk, Lara Zoé. A fekete hajjal világra jött kisbabáról ugyan kérésük alapján nem közlünk fotókat, aki követi közösségi oldalukat, szinte napról napra láthatja a csöppséget, hiszen első gyermekes szülőként minden pillanatát megörökítik fürdéstől a sétáig. Krisztián pedig igazi lányos apukaként imádja a kislányt, akit természetesen csupa rózsaszínbe öltöztetnek és igazi kislányos birodalmat rendeztek be otthonukban.