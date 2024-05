Réti Barnabás színész, rendező, szövegíró, producer Szegeden született. Tanulás és munka miatt megfordult már többek között New Yorkban, Londonban és persze a fővárosban is, de mindig visszatér a Tisza-partra. A Barátok közt című sorozat hozta meg számára a szélesebb körű ismertséget. Karrierjét itthon és külföldön folyamatosan építi. Például a Karinthy Színházban nagy sikerrel bemutatott Fat Pig – Kövér disznó című darabban játszik, amelynek fordítója és producere is egyben. A színház mellett főleg amerikai és angol filmekben forgat. A Budapest Playhouse társvezetőjeként tavaly a fővárosi tűzijátékot kísérő Tűz és fények játéka-show művészeti koncepcióját, dramaturgiai és zenei vázát alkotta meg Iványi Árpáddal. Életéről, hitvallásáról és további terveiről is beszélgetett vele Török Mónika.