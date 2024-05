Vasárnap kerül a TV2 képernyőjére a Next Top Modell Hungary fináléja, amelyből kiderül, ki lesz Magyarország következő topmodellje. A döntőbe négy lány jutott be, közülük választja ki a zsűri a győztest. Köztük van a sándorfalvi származású Czibolya Nikolett is, az eddigi adások alapján pedig úgy tűnik, nagy esélye van arra, hogy ő nyerje meg ezt a versenyt.

Fotó: Fotó: TV2

Nikiről egyöntetűen és hetek óta mondogatja a szakemberekből álló zsűri, hogy neki van a mezőnyben a legtökéletesebb alakja, sőt, szupermodell adottságokkal rendelkezik. Alkattal kapcsolatosan Hawáról nyilatkoztak még dicsérően, a 21 éves lány ugyanakkor folyamatosan hisztizik a feladatok miatt, munkamorálja miatt Merő Péter, a zsűri legszigorúbb tagja a legutóbbi adásban már kijelentette, szerinte nincs helye a versenyben. Ahogyan a döntő harmadik tagjáról, Vidéki Vivienről is ezt mondta, hiszen alkata miatt ő a plus size modell kategóriába tartozik. Ahogyan Tomán Szabina, a zsűri egyik tagja fogalmazott, annak viszont van üzenete, hogy ilyen alakkal is el lehet jutni egy versenyben a fináléig. Niki egyetlen komoly vetélytársa tehát a 26 éves Mészáros Lili, aki viszont a két héttel ezelőtti adásban összeomlott és a zsűri nem volt benne biztos, hogy képes lesz összeszedni magát. Ráadásul a vasárnapi adásban kiesett a versenyből legjobb barátnője, Jávori Lili, ami láthatóan szintén megviselte.

Niki professzionalitását egyébként talán éppen a múlt vasárnapi adás mutatta meg leginkább, amikor úgy kellett fotóznia két férfival, hogy versenytársa, Papp Gabi instruálta – természetesen úgy, hogy a lehető legkevésbé tudja adottságait megmutatni. Ez volt a verseny legkomolyabb hátráltatása, mégis úgy tudott dolgozni, hogy azt a munkafolyamatot végignéző Merő Péter is elismerte.

A sándorfalvi modell lapunknak elmondta, amikor kiderült, hogy bejutott a döntőbe, nagyon boldog volt. Az, hogy ez nem látszott rajta, csupán annak szólt, hogy szinte fel sem fogta, hogy ebben a versenyben eljutott idáig.

A dicséreteket nehezen fogadom, mert kishitű vagyok, de az, hogy ilyen neves szakemberek látják, hogy mennyire komolyan veszem ezt a munkát és milyen keményen dolgozok, az nagyon jó érzés. Gyakorlatilag egész pályafutásom során erre vágytam

– fogalmazott.

A múlt vasárnapi adásban egyébként három valós munkáért is versenyeztek a lányok. Kettőnek már lehet tudni a végeredményét, egyiket sem Niki kapta.

Emiatt egy kicsit csalódott voltam, mert a Central European Fashion Week-re őszintén esélyesnek éreztem magam. Gabi és én vagyunk a legjobbak a catwalk-ban a zsűri szerint, ezért nem értettem, mit ronthattam el.

– mosolygott.

A műsor döntője vasárnap kerül a TV2 képernyőjére. A tét 10 millió forint, egy modellszerződés és egy szépségápolási termék nagyköveti címe.