Régi ismerős köszönhet vissza arra, aki a Fürjes borászat borait választja a szegedi borfesztivál alatt. A korábbi válogatott, kétszeres magyar bajnok Hajdu Attila először látogatott a Tisza-parti városba kiállítóként.

– Nagyon kicsi borászat a miénk, 3500-4000 palackunk van évente. Egy-két közeli bisztró tartja a borainkat, de mégis úgy gondoltam, keresni kell valami értékesítési csatornát. Balatonfüredre a szabályok miatt nem mehetünk, hiszen ott a közigazgatási területen belül kell legalább egy hektár területtel rendelkezni, mi pedig Vászolyon vagyunk. A feleségem szegedi, sógornőmék is itt laknak, így úgy döntöttük, belevágunk, hiszen soha nem tudjuk meg, milyen is, ha nem próbáljuk ki. A balatoni borászoktól informálódtam a szegedi borfesztiválról, eddig csak vendégként jártam itt – mondta lapunknak a szegedi borfesztiválon való debütálásáról Hajdu Attila.

A Fürjes borászat főképp olaszrizlinggel várja az érdeklődőket – a 2023-as évjáratuk ezüstérmes lett a zsűrinél.

– A fehérszőlő ültetvényeink több mint a fele olaszrizling. Van egy idősebb, egy 1972-es telepítésű dűlő, amit nem mi ültettünk, és van egy saját, nyolc-kilencéves ültetvény. Külön szüreteljük, két külön olaszrizling kerül a palackokba – tette hozzá.

A Fradi korábbi kapusa most nem a futball kapcsán érkezett Szegedre.

Fotó: Gémes Sándor

A Ferencváros színeiben 1996-ban, majd az MTK-val 2003-ban bajnoki címet nyert kapust arról is kérdeztük, hogyan látta az FTC idei elsőségét: a zöld-fehérek a nemrég véget ért NB I.-es idény során 35. bajnoki címüket szerezték meg, ám az Újpest elleni idényzárón már nem Dejan Sztankovics volt a Ferencváros vezetőedzője, a szerb szakember ugyanis a Szpartak Moszkvához távozott.

– Azt nem mondhatjuk, hogy ez bravúr volt, hiszen mindenki ezt várta a Fraditól. Hozzáteszem, a papírformát is nehéz hozni, de az erőviszonyokat nézve ez volt várható. A vége nem volt szép ezzel az edzőváltással, anno ezt én sem úgy éltem meg, hogy volt egy edzőnk, aztán majd lesz egy következő. Többet gondoltam ebbe a kapcsolatba, ami Sztankovics és a Fradi között volt, de persze nem vagyok ott az edzéseken, nem ismerem őt személyesen. A nyilatkozatait olvasva és a viselkedését látva, egy kicsit többet képzeltem az ő és a klub kapcsolatában. Ez most kiderült, nem így van, de nincs ezzel semmi baj, mert a profi világ erről szól, ahol többet fizetnek, oda mennek. Mégis van egy kis rossz érzése az embernek ezzel kapcsolatban, ahogy Kubatov Gábor elnök úr is nyilatkozta, egy edzőváltás rossz fényt vet a klubra, ezzel teljesen egyetértek. Ezzel az állandóság szűnik meg, ami szerintem egy érték, és ilyenkor nem csak az edző, hanem a stáb is távozik. Ha nem is újból kell építeni az egészet, de változások várhatóak az új edző érkezésével, és ott van rögtön a nemzetközi meccs, amelyre nem lesz sok idő felkészülni. A feladat adott, de teljesen megérdemelten nyerte meg a Fradi a bajnokságot – összegzett a Ferencváros kapcsán Hajdu Attila.

A tízszeres válogatott kapust a közelgő Európa-bajnokságról is kérdeztük, a magyar válogatott június 15-én, Svájc ellen kezdi meg a németországi kontinenstornát.

– Visszafogottabban gondolok erre az egészre, mert ez mégiscsak egy Eb, ahol nagy csapatok vannak. Az a jó, hogy mostani válogatott játékosai viszont nem így gondolkoznak. Ez egy óriási különbség a mi generációnk és a most játszók között, mert a maiak teljesen úgy gondolják, ugyanott vannak mint ellenfeleik. Ezzel egy olyan hátrány esett le a válogatottról, hogy öröm nézni a csapatot.. Ezekben a gyerekekben meg sem fordul, hogy az ellenfele jobb nála. Az ő fejükkel gondolkozva eredményesnek kell lenni, a válogatott pedig meg is mutatta, hogy mindenki ellen van esélye jó eredményt elérni, nem csak arról van szó, hogy egy szép vereséget szeretnének, hanem igenis mindenki ellen van esélye ennek a csapatnak a győzelemre – zárta Hajdu Attila.