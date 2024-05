Ahogy arról a Metropol korábban beszámolt, a 47 éves Kovácsné Kovács Anikó egy hónappal ezelőtt, április 9-én, kedden hagyta el békéscsabai otthonát. Az asszony ezután semmilyen életjelet nem adott magáról. Pár nappal az eltűnése után legidősebb fia bérelt szegedi lakásában bukkantak rá a nő néhány holmijára, amiből arra következtettek, hogy Anikó ott tartózkodott. A család mindent megtett, hogy Anikó előkerüljön, még 1 millió forintos nyomravezetői díjat is felajánlottak annak, aki információval szolgál az asszony hollétéről. Ám úgy néz ki, hiába minden erőfeszítés, az asszony nem tér többé haza.

Megtalálhatták Anikó holttestét Fotó: police.hu

Talán nincs is rosszabb érzés egy család számára, mint amikor egy édesanya eltűnik. A magyar rendőrség egy hónapja a 47 éves Anikó után nyomoz. Az eltűnt gyulai anyuka telefonját, iratait és gyógyszereit sem vitte magával.

Szerda este írt a húgom, hogy anya nem ment haza. Mi Pesten voltunk a feleségemmel ekkor. Nagyon aggódott érte, ugyanis édesanyánknak erős hangulatingadozásai vannak

– mesélte a Metropolnak Anikó legidősebb fia, István.

Ahogy azt István elmondta, a nőnek mentális problémái vannak. Pár évvel ezelőtt öngyilkosságot kísérelt meg, leugrott egy hídról. Szerencsére túlélte, azóta pedig nagyon odafigyeltek a mentális egészségére.

"Elkezdtem hívogatni a kórházakat és a pszichiátriai intézeteket, hogy esetleg nem került-e oda, de sehol sem tudtak róla semmit. Amikor még csütörtökön sem került elő, úgy éreztem, hogy haza kell mennem. Úgyhogy el is mentem a bérelt lakásomba Szegedre. Ide anya is gyakran járt, neki is volt kulcsa. A lakásban megtaláltam a gyógyszereit és még pár dolgot, amivel elindult otthonról, illetve a kulcsa a postaládába volt bedobva. Ebből gondolom, hogy ő önszántából jött ide, lehet, hogy valakivel találkozni akart Szegeden" – részletezte.

Istvánnak már többször eszébe jutott, hogy édesanyja bűncselekmény áldozata lett: fogva tartják vagy esetleg bántották. Elmondása szerint ugyanis nem tartja elképzelhetetlennek, hogy Anikónak vannak rosszakarói. István emiatt végigjárta a szegedi alvilágot, hátha ki tud deríteni valamit anyja hollétéről, ám nem járt sikerrel. Pár nappal ezelőtt viszont nyugtalanító híreket kaptak.

Felhívtak a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányságról. Lehetséges, hogy megtalálták édesanyám holttestét, amint tudunk be kell mennünk azonosítani a holttestet.

– mondta el lapunknak István.

Az asszony állítólagos holttestét Szlovákiában egy folyóban találták meg, közel egy kikötőhöz. A fia elmondása szerint egyelőre még nem tudni, hogy Anikó önszántából ugrott a vízbe vagy bűncselekmény történt.

Egyelőre nem tudunk semmi többet, ugyanis az ügyön dolgozó nyomozó szabadságon van. Legközelebb kedden tudok majd beszélni vele.

– zárta gondolatait István.