Ritka pillanatok érkeztek el. Hétfőn a Vénusz belépett a Bikába, kedden pedig a Mars a Kosba. Ez különös energiákat fog felszabadítani, ami a szerelem lángolását fogja elhozni a legtöbb embernél Szegedi Erika főboszorkány szerint.

És most egyszerre mindkét szerelmet jelző planéta "hazatér".

Egy bolygó akkor tudja a legerősebben érvényesíteni az erejét, mikor a saját jegyébe lép. És most egyszerre mindkét szerelmet jelző planéta “hazatér”. Ezért most az energiák hatványozott ereje fogja éreztetni a hatását, és ez beindítja a kémiát

- mondja sejtelmesen Szegedi Erika, aki azért arra is felhívja a figyelmet, hogy nem árt óvatosnak lenni, hiszen ez felfokozott érzelmeket is fog eredményezni, ami könnyen robbanáshoz vezethet, ezzel beárnyékolva a kapcsolatokat.

Áprilisi 29-én lépett be a Vénusz a Bika jegyébe, és ez intenzív hatást gyakorol a szerelemre. Pozitív események sorozatát indította be mindenkinél, ami nemsokára érezhető is lesz.

Áprilisi 29-én lépett be a Vénusz a Bika jegyébe, és ez intenzív hatást gyakorol a szerelemre. Pozitív események sorozatát indította be mindenkinél, ami nemsokára érezhető is lesz. A régi kapcsolatok, amiket már rég eltemettünk ismét intenzívek és érzelmileg felfokozottak lesznek. Ez az együttállás a magányosaknak is jót hoz. A semmiből végre felbukkanhat a nagy szerelem, ami ajtóstól ront be az életükbe. És végre ezek a kapcsolatok tartósnak is bizonyulnak majd. A bolygók pozitív hatása új események hadát indítja el a szerelemben. De azért felhívja mindenki figyelmét a főboszorkány, hogy nagyon kell figyelni, mert a túlzott birtoklási vágy el tudja ijeszteni az újdonsült partnereket.

Április 30-án pedig a Mars és a Kos jelébe lépett, és ez mindenkiben felébresztette a tüzet, ami stabilitást fog eredményezni és a kapcsolatok hosszú távúnak ígérkeznek. Ez egy nagyon intenzív energia, ami felébreszti a tűz erejét bennünk. Fontos, hogy ne legyünk türelmetlenek, és merjünk megnyílni az emberek felé.