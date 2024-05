Csaknem 20 különböző kiállító részvételével rendezték meg csütörtökön a Szálka Halászcsárdában a Rossmann drogérialánc és a népszerű, szépségápolási termékek értékeléseinek platformot adó Krémmánia közös Beauty Expóját. A rendezvény tavalyi nagy sikerű budapesti előzménye után most először látogatott vidéki nagyvárosba.

A kiállítók között, a legmeghatározóbb nemzetközi és hazai szépségápolási márkák mellett ott volt a beauty szcénába az utóbbi években sikeres vállalkozóként, saját márkával belépő Ördög Nóra. A mórahalmi származású műsorvezető posztjaiból kiderül: rengetegen voltak kíváncsiak rá és termékeire, folyamatosan hosszú sorok kígyóztak standjánál, ahol manikűröztetni is lehetett, illetve saját sminkese, az Ázsia Expressz forgatásáról szintén épphogy csak hazatért Kis Réka is az érdeklődők rendelkezésére állt.

De nem ő volt az egyetlen híresség: szintén eljött Szegedre hazánk egyik legismertebb szupermodellje, a Next Top Modell Hungary zsűrijeként jelenleg hazai képernyőkön is minden héten látható Axente Vanessa is. A babaváró híresség Londonból érkezett a napfény városába, hogy saját márkáját népszerűsítse.