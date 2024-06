Sándorfalván adta le szavazatát Czibolya Niki, a Next Topmodel Hungary második helyezettje, illetve párja, Filipánics Bálint, akit az Éjjel Nappal Budapest és a Survivor című tévéműsorokból ismerhetnek sokan. Niki családja itt él, Bálint lakcímkártyáján pedig szintén szerepel a kisváros lakóhelyként, így kérvényezték, hogy most ő is itt élhessen demokratikus jogával. A celebpár délelőtt ment el voksolni, mely Niki számára azért is volt különösen fontos, mert keresztanyja is politikus.

Fotó: Török János

Láttam a családban a példát, milyen fontos, hogy amikor dönteni kell, éljünk ezzel a lehetőséggel

- magyarázta. Hozzátette: Bálinttal hasonlóan gondolkoznak.

Fotó: Török János

Mi határozzuk meg a sorsunkat, minden voks számít abban, hogyan alakítjuk az életünket abban az országban, amelyben élünk

- foglalta össze véleményét Bálint, akinek egyébként a szavazókörben dolgozó hölgyek nem titkoltan nagyon megörültek, amikor megtudták, hogy személyesen találkozhatnak vele.