Balogh Petya segíti a szegedi egyetemista vállalkozásépítését

A programozás, a gépészet és az elektronika alapjait is meg tudják tanulni a tinédzserek annak a robotnak a segítségével, amit egy szegedi egyetemista fejlesztett ki. Vállalkozásába Balogh Petya is beszállt, a közös munkát most kezdik el.

A szegedi egyetemista induló vállalkozásába Balogh Petya fektetett be. Fotó: RTL

Sikeresen szerepelt a Cápák között legutóbbi adásában egy szegedi egyetemista. Szatmári Zalán egy programozható learn robottal állt a befektetők elé, amivel a 12-18 éves fiatalokat lehet megtanítani a programozás, gépészet és elektronika alapjaira. Kezdő vállalkozásához 2 év mentorálást és 5 millió forintot kért, 10 százalék részesedésért cserébe. Fotó: RTL A Szegedi Tudományegyetem üzemmérnök, informatika szakos hallgatója úgy fogalmazott, olyan brandet szeretne építeni, ami értéket közvetít. Szeretnék büszke lenni arra, hogy 18 évesen vállalatot hozok létre és azzal gyermekeknek segítek – mondta a műsor elején. Terméke arra a problémára ad megoldást, hogy Magyarországon jelenleg körülbelül 40 ezer IT szakember hiányzik, a programozást azonban nem tanítják az iskolákban. A 3D nyomtatással készült alkatrészekből összeállítható robotkar, amit a diákok maguk építenek össze, jóval összetettebb tudást igényel, mint a már jól ismert és mostanában nagyon divatos Lego robotok. Ebben a diákok csinálják meg a teljes elektronikát is, így a mérnöki készségeiket is fejleszti. Ráadásul olyan programnyelven dolgozhatnak vele, ami fontos alapköve az informatikának – mondta el lapunknak Szatmári Zalán. Fotó: RTL A terméket Orbók Ilona nem értette meg a műsorban, Moldován András pedig viccesen lecsókeverőként emlegette. Balogh Petya azonban egyből látott benne fantáziát, ahogyan Lakatos István is. Abban azonban nem egyezett az elképzelésük, hogy a 18 éves fiatalembernek hogyan kellene viszonyulnia egyetemistaként vállalkozásához. István szerint először fontos, hogy megszerezze a diplomáját, Petya viszont – aki maga is otthagyta az egyetemet – azt tartotta fontosnak, hogy a vállalkozás legyen az első. Végül István kiszállt a Zalánért folytatott harcból, némi egyezkedés után pedig – amiről Moldován András annyit mondott, utoljára Micimackót hallotta így alkudozni – az inkubációs program, amelyhez csatlakozhat és az 5 millió forint mellé 12 százalék részesedést adott a szegedi egyetemista. Zalán egyébként éppen Petyáért jött a műsorba, hiszen mint fogalmazott, ő mozgolódik befektetőkén az oktatás és az informatika szektoraiban. – Ráadásul ő volt az, aki egy tavaly nyári versenyen, ahol találkoztunk, biztatott, hogy jelentkezzek – árulta el lapunknak. Az együttműködést nemrég kezdték meg újdonsült befektetőjével, most a közös jövő tervezése zajlik. Többféle termékben gondolkodunk, illetve szeretnénk kidolgozni egy havi előfizetéses rendszert is. Bízom benne, hogy egy év múlva már több mint ezer vásárlóval büszkélkedhetek – vázolta jövőképét Zalán.

