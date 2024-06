Vasárnap este került adásba a TV2-n a Next Top Modell Hungary című műsor döntője. Hazánk következő topmodelljét keresték másfél hónapon keresztül, minden egyes hétről pedig összefoglaló készült, ezeket követhették nyomon a nézők. A döntőben már csak négy lány versenyzett a győzelemért, köztük a sándorfalvi származású Czibolya Niki.

Második helyen zárta a versenyt a sándorfalvi modell. Fotó: TV2

A legjobbak küzdelmében a zsűritag Tombor Zoltán kezdte meg a lányokkal közös munkát, ő fotózta mindannyiukat. Ezt követően Tomán Szabina látogatta meg a döntősöket a villában, ahol szembesítette őket gyengeségeikkel. Így indultak neki az utolsó napnak, ahol összesen 4 catwalk-ot kellett bemutatniuk. A felkészülésben Axente Vanessza segítette őket. Az első két tour-on Merő Péter ruháit viselték, így mind a négy zsűritag közvetlenül is dolgozhatott a lányokkal és tapasztalatokat szerezhetett munkájukról. Ez alapján Hawától a második kifutós munka után el is köszöntek, háromra szűkítve a döntős mezőnyt.

A lányok még két körben mutattak be ruhákat, majd az elkészült fotóikat is kielemezte a zsűri. Ezt követően hoztak döntést. Vidéki Vivienről korábban már elmondták, hogy alkata miatt curve modell lehet csak, a döntőben viszont nagyon jól teljesített minden feladatban. Mészáros Lili az első döntős kifutós feladatban nem volt meggyőző, Merő Péter kérése ellenére túl merev volt, miután azonban a zsűri ezt szóvá tette, tudott javítani munkáján. Czibolya Niki a döntőben nem hibázott, még egy olyan ruhát is tökéletesen bemutatott, amiben járni sem tudott, és a verseny során is mindig kiemelkedő munkát végzett. A zsűri rendszeresen kiemelte, hogy alakja és kifutós munkája is hibátlan. Hogy végül miért nem ő nyerte meg a versenyt, nem derült ki. Második helyen végzett Mészáros Lili mögött, de remélhetőleg így is rengeteg lehetőség megnyílik majd előtte a modellszakmában.