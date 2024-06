Gyuszi minden áron vadászpilóta szeretett volna lenni. Rábeszélt, hogy jelentkezzek én is a tesztekre, próbáljam ki magam. Nem sok kedvem volt hozzá, de beleegyeztem. Ekkor 16 évesek voltunk. Milyen az élet? Neki, aki nagyon akarta, nem sikerült, én pedig minden tesztet tökéletesen teljesítettem. A végén azt mondták, ha a szüleim is beleegyeznek és én is így gondolom, akkor lehetek a Magyar Néphadsereg vadászpilótája