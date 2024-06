Sokan tudják Bodó Richárdról, hogy a horgászat a hobbija. Az OTP Bank – Pick Szeged balátlövője rendszeresen hódol hobbijának, a nagyobb fogásait pedig ki is posztolja a közösségi médiába. Így tett most is, az Instagram-oldalán látható fotók szerint óriási halat fogott.

A hobbijával töltött pihenése egyébként már véget is ért, a legfrissebb posztja szerint már az olimpiára készól a férfi kézilabda válogatott tagjaival.