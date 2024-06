Őszintén szólva esélyesnek éreztem magam a győzelemre és azt gondoltam, talán most végre sikerül. De persze azt is tudtam, hogy Lili is nagyon erős, fotózásra és high fashionre is nagyon alkalmas. Igazából nekünk kettőnknek mondta a zsűri, hogy már készen vagyunk erre a pályára, és szerencsére ezt mások is így látják, mert azóta több ajánlatot is kaptam már. Ennek pedig nagyon örülök, mert eddig csak külföldön dolgoztam