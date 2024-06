Siker a mosoly mögött címmel tartott motivációs előadást múlt héten Szegeden Tomán Szabina. A modellből lett sikeres befektető üzletasszony célja, hogy minél több nőnek bebizonyítsa: a gyengébbik nem is képes helytállni vállalkozóként. Hogy mik ennek a buktatói és azokon hogyan lehet átlépni, erről beszélt a többségében nőkből álló közönség előtt a Mentorhálóban.

Tomán Szabina 15 év modellkedés után váltott karriert. Válása után felépítette vállalkozását, melynek ma már 17 ezer ember köszönheti az életmódváltását. Mint mondta, sokan azt gondolják, neki könnyű volt, ez azonban nem igaz.

– Ha valakinek van pénze, vagy kapcsolatrendszere, mert valakinek a valakije, az is kevés. Minden siker mögött kemény munka és sok kudarc van, enélkül nem megy. A titok pedig egyszerű: annak sikerül, aki meg akarja csinálni. Nekem voltak céljaim, és ennek érdekében hajlandó voltam megtenni az első lépést – ami a legnehezebb – idézte fel a kezdeteket.

Ez a mentalitás egyébként már modellkarrierjére is igaz volt.

– Amikor egyszer Naomi Campbellel sminkeltek egy szobában, azt mondtam, én is ilyen sikeres szeretnék lenni. Tudtam, hogy nagy ára van: nem ehetek, ahogy akarok, nem bulizhatok, időnként napi 12 órát kell állni tűsarkúban, de bevállaltam. És bár nem lettem világhírű szupermodell, arra is nagyon büszke vagyok, hogy a TOP 10 Náray-modell közé kerülhettem. Közben pedig megtanultam, hogyan működik a brandépítés, amit most tudok kamatoztatni – mesélte.

Tomán Szabina úgy fogalmazott, bár a tévéműsorból az ország már sikeres üzletasszonyként ismerte meg, fontos, hogy tudatosítsa: idáig el is kellett jutnia.

Fotó: Gémes Sándor

– A cégépítés rengeteg lemondással jár, különösen az első három évben. Én például mindenkinek azt mondom, hogy ebben az időszakban nem is szabad úgy gondolni a vállalkozásra, hogy annak nyereségesnek kell lennie, viszont mindent bele kell tenni, amit csak lehet – mondta.

Az üzletasszony hangsúlyozta: a női vállalkozóknak is el kell hinniük és környezetükkel elfogadtatniuk, hogy munkájuk ugyanolyan fontos, mint a család jóléte.