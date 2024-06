Várkonyi Andrea beszédét azzal kezdte, a köszönet nem őket illeti, hiszen csak hálót adnak, nem halat.

– Ez egy pályázati lehetőség, amihez kell az a pedagógusi szemlélet, hogy kihasználják, és a minőségi pályázat is, hogy az nyertes legyen. Hiszen idén is több mint 200 pályázat érkezett, amelyek között annyi kiemelkedő volt, hogy kivételesen nem is ötöt, hanem hatot támogattunk. És csak olyanok nyerhettek, ahol olyan a pedagógusok szemlélete, hogy tudnak és akarnak is ezzel a lehetőséggel mit kezdeni – mesélte. Hozzátette, szegediként különösen örül annak, hogy immár ebben a városban is van egy High-Tech Suli.

– Bár nem vagyok jelen minden átadáson, fontosnak éreztem, hogy ide eljöjjek – mosolygott.

A programról Várkonyi Andrea elmondta, annak ötlete a Covid idején született meg, de nem akartak csupán egy újabb laptopot vagy tabletet osztó pályázatot létrehozni.

– Egy komplett tantermet alakítunk ki és rendezünk be, a pedagógusoknak pedig ösztöndíjat és képzést biztosítunk, amely egy olyan módszertani támogatást jelent, amivel nem csak informatika, hanem egyéb tantárgyi órákon is tudják használni a tantermet. A támogatás ráadásul nem ér véget az átadással: folyamatosan cseréljük, modernizáljuk vagy szükség esetén javítjuk az eszközöket. Mindezek mellett már konferenciát is szervezünk a programban részt vevő, immár 40-es létszámra bővült iskolák számára és arra is lehetőséget teremtünk, hogy ezekbe a tantermekbe rászoruló, más iskolákba járó diákok is eljussanak – részletezte.