Alig öt hónappal azután, hogy az egyik nagy multinak köszönhetően hazánkban is mindenki számára elérhetővé vált a világ jelenleg legfelkapottabb üdítőitala, a két youtuber, Logan Paul és KSI által kitalált Prime, jön a magyar konkurencia. Hétfőtől lehet kapni az egyik hipermarketben a Zordot, mely minden tekintetben hajaz a tengerentúlról elindított italra. Egyrészt hasonlóan a hidratáló üdítők kategóriájába tartozik majd, másrészt szintén influenszer-hátterű lesz a marketingje. Az italt ugyanis kollaborációban dobta piacra a Szentkirályi Magyarország alapító tulajdonosa, Balogh Levente, aki értelemszerűen a szakmai háttérért és a gyártásért felel, és a Balazs Kicks sneaker-webshop tulajdonosa, Pachert Balázs. Utóbbi fiatalember 2021-ben alapított üzletet egyedi sneakerek számára. Az első évet nettó 933,7 milliós értékesítés mellett 92,6 millió forintos adózott eredménnyel zárta, tavaly pedig nettó 1 milliárd 517,7 millió forintos nettó bevétellel és 146,2 millió forintos adózott eredménnyel büszkélkedhetett. Sikerét jórészt a közösségi médiaaktivitásnak köszönhette a 20 éves fiatalember.

A Prime-ból a 40 millió követővel rendelkező amerikai influenszerek 9 hónap alatt a 6. legnagyobb italmárkát csinálták az amerikai piacon, idén áprilisra pedig a cég bőven felülmúlta az egymilliárd dolláros bevételi célt. A Zord magyar viszonyokhoz képest hasonlóan jól indított. Június óta webshopban és a két tulajdonos boltjaiban lehetett már kapni, ilyen szűk értékesítési csatornán is azonban egy hét alatt eladtak belőle több mint 10 ezer darabot. A termék 990 forintos fogyasztói árával számolva tehát hét nap alatt 9,9 millió forintos árbevételt realizált Balogh Levente és Pachert Balázs közös biznisze. Hétfőtől pedig megindul a kiskereskedelmi értékesítés is, ráadásul az eddiginél kedvezőbb áron. Hogy lesz-e a Prime-hoz hasonló felvásárlási láz, majd kiderül. Hasonló próbálkozások egyébként az elmúlt időszakban voltak a magyar piacon – kisebb neveknek is sikerült hatalmas bevételre szert tenniük ebben az iparágban, melyben a siker úgy tűnik, egyértelműen az influenszerek nevéhez kötődik.