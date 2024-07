Bátran használni a tudást

– Ez a folytonosság a népművészet megtartásához, a jövő véleményem szerint – mondta Majorosi Marianna Kossuth-díjas énekesnő, táncművész arra a kérdésre, mit gondol a népi és a kortárs zenei műfaj ötvözetét érő kritikákról. Úgy vélekedett, bármerre tekintünk az országban, a néptáncegyüttesek java is készített már koreográfiát egy-egy feldolgozásra. Szerinte, ha az autentikus táncanyag alapjait – ugyanúgy a zenében, az éneklésben – megtanulják, miért ne lehetne bátran úgy használni azt, hogy a mai kor embere is élvezhesse. A Csík Zenekarral ők is azt teszik.

– Azért ilyen sokszínű a zenei palettánk, mert sokszínű a zene, sokszínűek az emberek – mondta.

Az idén 36 éve működő Csík Zenekar folyamatosan koncertezik idén nyáron. A különösen meleg július 27-i szombat estén a Csongrádi Napokat nyitották meg másfél órás produkciójukkal, Presser Gábor közreműködésével. A békéscsabai származású Majoros Marianna szerint igyekeznek mindenhol ugyanazt az élmény kínálni a közönségnek, ám az otthon közelsége kicsit érezhető a dalválasztásokon.