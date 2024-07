A szegedi család kétségbeesetten próbálja megérteni, miért történnek velük furcsa dolgok már hét éve. Erika először azt hitte, hogy a lakásuk átkozott, de azóta többször is költöztek, és a különös események továbbra sem szűnnek. Az új lakásban először minden rendben van, de rövid időn belül ismét jelentkeznek a problémák: kiégő izzók, leszakadó konyhabútor, és megmagyarázhatatlan áramkimaradások – olvasható a Ripost hasábjain.

Erika elmondása szerint a negatív események kísérik őket bárhová is mennek, mintha valami üldözné őket. A legutóbbi lakásukban két villanyszerelő is megpróbálta megállapítani az áramprobléma okát, de mindent rendben találtak. Az események tovább súlyosbodtak: vanília illat, leszakadt konyhabútor, megjelenő bogarak és szárnyas hangyák, valamint éjszakai álmatlanságok keserítik meg a család életét. Erika szerint édesapja 2017-ben bekövetkezett halálának is köze lehet a különös eseményekhez, mivel rendszeresen álmodik vele.

A család szinte menekül a kísértő negatív események elől. Az elmúlt egy év alatt már négyszer költöztek, de hiába, a furcsa események követik őket. A rejtélyes vanília illat minden új lakásban megjelenik, a tárgyak eltűnnek, képek esnek le a falról, és a falak megrepednek. Erika teljesen kétségbeesett, úgy érzi, hogy rontás van rajtuk, amitől nem tudnak megszabadulni.