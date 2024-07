Az előadás varázslatos látványvilága miatt pedig érdemes Szegedre menni! A Dóm-tér amúgy is a világ egyik legizgalmasabb szabadtéri színházi helyszíne. Nekem ráadásul különösen fontos, hiszen itt álltam először színpadon 10 évesen. Menjetek ti is színházba! Nyári színházba! A csillagos ég alatt az is még csodásabb!!!