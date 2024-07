Perjési Tamás, a HírTV műsorvezetője újra feleségül vette gyermeke édesanyját, ezúttal templomi szertartás keretében Szegeden, a Dómban – számolt be róla a ripost.hu.

A pár tavaly év végén tartotta meg polgári esküvőjét, ami szűk körben zajlott, hogy még fiuk születése előtt összeházasodhassanak. Az újabb ceremónián már szélesebb körben ünnepeltek, és nagy lakodalmat tartottak. Tamás mesélt az izgalmas pillanatokról, például arról, hogy az esküvő előtt húsz perccel derült ki, hogy a szmoking inge túl kicsi, de édesapja segítségével végül sikerült megoldani a helyzetet.

A pár számára fontosak voltak a szimbólumok, ezért számos megható részletet iktattak be az eseménybe, például a nagypapa emlékére az Ave Mariát játszották le a templomban. A polgári szertartáson a Duna és Tisza vizét öntötték össze, jelképezve, hogy különböző városokból származnak, de útjaik egybefonódtak. A hat hónapos kisfiuk, Tomika is jelen volt, és ahogy mindig, most is nyugodt és mosolygós volt. Tamás elérzékenyülve emlékezett vissza a legszebb pillanatokra, mint például a nagymamájával való táncra. Bár a nászutat egyelőre halasztaniuk kell, tervük, hogy eljutnak Hawaii-ra, továbbra is él.