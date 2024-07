A Meta kiválasztott kutatók csoportjának hozzáférést biztosít adataihoz, hogy tanulmányozhassák, hogyan befolyásolja a platform a tinédzserek és fiatal felnőttek mentális egészségét az Instagram – számolt be róla a The Verge. A Center for Open Science (COS) szervezettel közösen indított kísérleti program olyan tanulmányokat eredményezhet, amelyek rávilágítanak a közösségi média és a fiatalok mentális jóléte közötti összefüggésekre.

A Meta betekintést enged az Instagram kulisszái mögé.

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A kutatók legfeljebb hat hónapig férhetnek hozzá az Instagram adataihoz, beleértve azokat az információkat is, hogy hány fiókot követ egy tinédzser, mennyit használja az Instagramot, és milyen beállításokat használ. Ugyanakkor Meta nem biztosít hozzáférést a felhasználók demográfiai adataihoz, valamint a posztok, kommentek és üzenetek tartalmához sem.

A COS szerint az Instagram adataiból közvetlenül végzett kutatás hozzájárulhat a mentális jólét megértéséhez, ha más adatforrásokkal, például felmérésekkel és egyéb tanulmányokkal kombinálják.

Az Instagram tinédzserek mentális egészségére gyakorolt hatása már egy ideje reflektorfénybe került. Korábban olyan belső kutatások szivárogtak ki, amelyek azt sugallták, hogy a tinédzserek a népszerű közösségi oldalt okolják a szorongás és depresszió növekedéséért. Tudósok később arra kérték a Metát, hogy tegye hozzáférhetőbbé a mentális egészséggel kapcsolatos kutatásait. Azóta az Instagram olyan funkciókat vezetett be, amelyek célja a gyerekek védelme az alkalmazáson belül, de az Instagram és más online platformok iránti aggodalmak továbbra is fennállnak.