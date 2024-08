Szegedi hírek 1 órája

A mórahalmi műsorvezető lett idén is a legértékesebb női celeb

Idén is a mórahalmi származású Ördög Nóra lett a legértékesebb női celeb hazánkban. A Forbes 30-as listájára felfért még egy szegedi származású énekes is, de a a legismertebb hazai celebet is magunkénak érezhetjük kicsit – mutatjuk, miért.

Timár Kriszta Timár Kriszta

Idén is ranglistát készített a Forbes Magazin a legértékesebb magyar celebekről. Összesen 220 ismert emberből szűkítették 45 fősre a vizsgált mezőnyt magazinos címlapmegjelenéseik, sajtótalálataik, közösségi média aktivitásuk és követőszámaik alapján. Ebben a körben végeztek reprezentatív kutatást a 18-59 éves korosztályban, felmérve ismertségüket, láthatóságukat, kedveltségüket, hitelességüket, pénzteremtő képességüket és online jelenlétüket. Ördög Nóra stabilan tartja helyét a celeblista élvonalában, Kasza Tibi azonban évről évre hátrébb csúszik. Egy másik kutatásban pedig azt vették górcső alá, hogy az interneten közzétett tartalmakban milyen a pozitív és negatív töltetek aránya, illetve követőik milyen arányban lépnek interakcióba a posztoknál. De azt is figyelembe vették, hogyan teljesítenek szponzorált tartalmaik. Ugyanezeket a szempontokat egyébként a médiapiac képviselőiből, marketing-és kommunikációs szakemberekből és menedzserekből álló zsűri is pontozta, így alakult ki végül az idei, 30-as rangsor. Átrendeződés a dobogón A ranglistán idén trónfosztás történt: két évnyi elsőség után már nem Majka a legértékesebb hazai celeb. Az abszolút győztes a tavaly még csak a 23. helyen szereplő Azahriah lett. A 22 éves Baukó Attila esetében az önerőből elért, teljesítményalapú ismertség hozta meg egy év alatt a hihetetlen sikert: történelmi Puskás-triplázását csaknem 140 ezren látták, mozifilm forog róla, cipőkollekcióját elkapkodták és követőinek száma a 2 milliót súrolja. A második helyezett immár harmadik éve Sebestyén Balázs, aki ebből következően idén megelőzte a harmadik helyre visszaszorult Majkát. A kutatás szerint ő az ország legismertebb híressége, aki rádiós és tévés karrierje mellett idén DJ Oti néven DJ-ként is megtöltötte a siófoki Plázst. Szegediként egy kicsit rá is büszkék lehetünk, hiszen karrierjét egy SZTE-s kommunikáció szakos diploma hitelesíti. Továbbra is két kiemelten értékes megyei celebünk van És ami a vármegyei származású celebeket illeti: a legértékesebb hírességek között – ahogyan az elmúlt években – idén is ugyanaz a két név szerepel. Ördög Nóra a 10 éve létező listán minden évben ott van a TOP6-ban, tavaly és tavalyelőtti 4. helyezése után idén 5. lett. Továbbra is ő a legértékesebb női híresség, akinek vállalkozásaival komoly pénzteremtő potenciálja is van. Ebben a kategóriában csupán Azahriah és Sebestyén Balázs tudta őt megelőzni. Kiemelkedő statisztikáját az online jelenlét húzta le jelentősen – valószínűleg rengeteg reklámposztja miatt.

A másik helyi celebünk Kasza Tibi, aki 2022-ben még az 5. legértékesebb híresség volt, tavaly azonban már csak a 16,. idén pedig még hátrébb csúszott, a 18. helyre. A szegedi származású, énekesből lett műsorvezető étrendkiegészítőket, valamint felesége arcápolóit forgalmazó cége bevétele kissé visszaesett, bár még így is több milliárdos árbevételt ért el. Közösségi aktivitása azonban jelentősen alábbhagyott és hitelességét is jelentősen megtépázta a cége ellen indított versenyhivatali eljárás, amely már előző évben is éreztette hatását a listában és a jelek szerint nem sikerült túllendülni rajta.